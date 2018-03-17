"جامعة المنوفية" تشارك فى المنتدى الأول لرابطة أزهرى من أجل مصر







المنوفية – محمود شاكر

تشارك جامعة المنوفية فى المنتدى الأول لرابطة أزهرى من أجل مصر، وذلك تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

وأكد الخولى فى بيان له اليوم، أن الجامعة تشارك بوفد يضم 7طلاب و3 طالبات فى المنتدى الأول لرابطة أزهرى من أجل مصر والذى تنظمه جامعة الأزهر فى الفترة من 16 إلى 19 من مارس الحالى تحت شعار الولاء والإنتماء.

وأوضح الخولى أن إدارة الأسر والإتحادات بالجامعة شاركت بكوادر طلابية من مختلف كليات الجامعة، ويسعون إلى حصد العديد من النجاحات .