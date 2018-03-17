جائزة باوربول الأمريكية تقفز إلى 455 مليون دولار







رويترز

هناك ما يقدر بنحو 455 مليون دولار تقبع الليلة فى انتظار فائز بيانصيب (باوربول) الأمريكية، وهو واحد من أعلى المبالغ فى تاريخ الجائزة بعد مرور 19 سحبا متتال دون فائز أساسى.

واحتمالات الفوز فى سحب اليوم السبت، الذى سيجرى فى الساعة 10:59 مساء بالتوقيت المحلى هى واحد فى 292 مليونا. وسيكون للفائز خيار بالحصول على 455 مليون دولار كاملة كأقساط على 29 عاما أو الحصول على مبلغ نقدى على الفور قيمته 269.4 مليون دولار. وإن لم يسفر السحب عن فائز تطابق أرقام بطاقته أزواج الأرقام الستة لليانصيب ستؤجل للسحب المقبل وموعده 21 مارس.

وآخر سحب لباوربول نتج عنه فائز كان فى السادس من يناير كانون الثانى عندما حققت تذكرة بيعت فى نيوهامبشير 559.7 مليون دولار. واختار وقتها الفائز استلام مبلغ نقدى بلغت قيمته 352 مليون دولار.

ووصل مبلغ باوربول لرقم قياسى فى يناير كانون الثانى 2016 بلغ 1.6 مليار دولار وبيعت وقتها ثلاث تذاكر فائزة فى فلوريدا وكاليفورنيا وتنيسي.