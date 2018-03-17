video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 مارس 2018 03:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جائزة باوربول الأمريكية تقفز إلى 455 مليون دولار

السبت، 17 مارس 2018 02:48 م
جائزة باوربول الأمريكية تقفز إلى 455 مليون دولار جائزة يانصيب - أرشيفية





رويترز
إضافة تعليق

هناك ما يقدر بنحو 455 مليون دولار تقبع الليلة فى انتظار فائز بيانصيب (باوربول) الأمريكية، وهو واحد من أعلى المبالغ فى تاريخ الجائزة بعد مرور 19 سحبا متتال دون فائز أساسى.

واحتمالات الفوز فى سحب اليوم السبت، الذى سيجرى فى الساعة 10:59 مساء بالتوقيت المحلى هى واحد فى 292 مليونا. وسيكون للفائز خيار بالحصول على 455 مليون دولار كاملة كأقساط على 29 عاما أو الحصول على مبلغ نقدى على الفور قيمته 269.4 مليون دولار. وإن لم يسفر السحب عن فائز تطابق أرقام بطاقته أزواج الأرقام الستة لليانصيب ستؤجل للسحب المقبل وموعده 21 مارس.

وآخر سحب لباوربول نتج عنه فائز كان فى السادس من يناير كانون الثانى عندما حققت تذكرة بيعت فى نيوهامبشير 559.7 مليون دولار. واختار وقتها الفائز استلام مبلغ نقدى بلغت قيمته 352 مليون دولار.

ووصل مبلغ باوربول لرقم قياسى فى يناير كانون الثانى 2016 بلغ 1.6 مليار دولار وبيعت وقتها ثلاث تذاكر فائزة فى فلوريدا وكاليفورنيا وتنيسي.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بالصور.. جائزة باوربول الأمريكية تقفز إلى 1.5 مليار دولار

جائزة يانصيب الأمريكية "باوربول" بقيمة 800 مليون دولار

جائزة يانصيب الأمريكية "باوربول" بقيمة 800 مليون دولار

فائزان يقتسمان الجائزة الكبرى ليانصيب "باوربول" فى الولايات المتحدة

اخبار عالميه

يانصيب

امريكا

باور بول

جائزه امريكيه




لا تفوتك
صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

فيديو.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن المشاريع التنموية بـ"بورسعيد"

فيديو.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن المشاريع التنموية بـ"بورسعيد"

"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء

"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

جنح الاستئناف تقضى ببراءة بطلة ومنتج ومخرج كليب "بص أمك"

جنح الاستئناف تقضى ببراءة بطلة ومنتج ومخرج كليب "بص أمك"

شاهد.. صور توقيع عبد الله السعيد للزمالك

شاهد.. صور توقيع عبد الله السعيد للزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة