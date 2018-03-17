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توافد المشاركين بمؤتمر ومعرض صيانة الطائرات بإفريقيا المقام بالقاهرة

السبت، 17 مارس 2018 06:12 م
توافد المشاركين بمؤتمر ومعرض صيانة الطائرات بإفريقيا المقام بالقاهرة مطار القاهرة





كتب أحمد حمادة
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يشهد مطار القاهرة الدولى اليوم، وصول المشاركين بمؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بإفريقيا والمقام بالقاهرة فى الفترة من 18-20 مارس الجارى. 

تبدأ فعاليات المؤتمر غدا الأحد باجتماع المديرين الفنيين للصيانة بشركات الطيران الإفريقية بمشاركة وفد مميز من شركة مصر للطيران للصيانة. ويشهد الاجتماع الذى يعقد كل ستة أشهر مناقشة أوجه التعاون والتنسيق بين شركات صيانة الطائرات وشركات الطيران الإفريقية، كما يناقش الاجتماع آخر مستجدات صيانة وعمرة الطائرات وكيفية تذليل العقبات التى تواجه هذه الصناعة فى ظل ما تشهده تكنولوجيا الطيران من تطور مذهل وسريع. 

ويفتتح المؤتمر والمعرض رسميا بحضور شريف فتحى وزير الطيران المدنى والمهندس هانى العدوى رئيس سلطة الطيران المدنى وصفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس أبو طالب توفيق رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة وعدد من قيادات الطيران المدنى، ويبلغ عدد المشاركين بالمؤتمر والمعرض ما يفوق 500 فردا يمثلون مختلف شركات الطيران وشركات صيانة الطائرات بإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا بالإضافة إلى كبرى الشركات المصنعة للطائرات وقطع غيار الطائرات ومحركاتها وأجزائها كما يبلغ عدد الشركات العارضة حوالى 70 شركة من مختلف دول العالم.


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