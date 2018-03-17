تواصل الاجتماعات بين كورياالشمالية والسويد فى ستوكهولم







ستوكهولم (أ ف ب)

تواصلت السبت، فى ستوكهولم الاجتماعات بين مسئولين كبار من كوريا الشمالية والسويد التى تمثل المصالح الدبلوماسية الأمريكية فى بيونج يانج، استعدادا لقمة مقررة بين كيم جونج أون ودونالد ترامب.

ولم يحدث حتى الان أى اتصال مباشر بين مسئولين كوريين شماليين وأمريكيين، كما لم يتم تحديد تاريخ أو مكان القمة المرتقبة التى ينتظر أن تتطرق إلى مستقبل برنامج كوريا الشمالية النووى بعد أشهر من التصعيد.

واتصل ترامب هاتفيا الجمعة، بنظيره الكورى الجنوبى مون جاى إن الذى كانت حكومته نقلت الأسبوع الماضى مقترح قمة نسب إلى كيم جونج أون، وقبله الرئيس الأمريكى على الفور.

وأكد ترامب مجددا "عزمه على لقاء كيم جونج أون بحلول نهاية مايو"، بحسب البيت الأبيض، وهو ما يعنى أن سباقا مع الوقت بدأ لتحضير القمة.

وأبدى الرئيس الأمريكى لدى اتصاله بنظيره الكورى الجنوبى "تفاؤلا حذرا" واعتبرا أن كوريا الشمالية ستحصل "على مستقبل أفضل" من خلال سلوك "الطريق الجيد" باتجاه نزع السلاح النووى.