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تنفيذ 1836 حكما قضائيا وتحصيل 159 ألف جنيه غرامات خلال حملة أمنية بالغربية

السبت، 17 مارس 2018 03:10 م
تنفيذ 1836 حكما قضائيا وتحصيل 159 ألف جنيه غرامات خلال حملة أمنية بالغربية حملة أمنية - أرشيفية





الغربية - مصطفى عادل
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نفذت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، برئاسه اللواء أيمن لقية مدير الإدارة حملة أمنية بمراكز المحافظة الـ8 لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

أسفرت جهود تلك الحملة عن تنفيذ 1836 حكما قضائيا، منها 1334 حكما فى غرامات، و476 حكما فى جنح الحبس الجزئي والمستأنف، و22 حكما فى مخالفات، و4 أحكام فى جناية وتحصيل 159 ألف جنيه غرامات، تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بنتائج الحملة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 


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