تنفيذ 1836 حكما قضائيا وتحصيل 159 ألف جنيه غرامات خلال حملة أمنية بالغربية

تنفيذ 1836 حكما قضائيا وتحصيل 159 ألف جنيه غرامات خلال حملة أمنية بالغربيةالسبت، 17 مارس 2018 03:10 م
حملة أمنية - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل
إضافة تعليق
نفذت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، برئاسه اللواء أيمن لقية مدير الإدارة حملة أمنية بمراكز المحافظة الـ8 لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.
أسفرت جهود تلك الحملة عن تنفيذ 1836 حكما قضائيا، منها 1334 حكما فى غرامات، و476 حكما فى جنح الحبس الجزئي والمستأنف، و22 حكما فى مخالفات، و4 أحكام فى جناية وتحصيل 159 ألف جنيه غرامات، تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بنتائج الحملة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
إضافة تعليق
"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء
قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة