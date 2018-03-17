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تكليف محمد كمال بتسيير أعمال فرع ثقافة بنى سويف

السبت، 17 مارس 2018 11:53 ص
تكليف محمد كمال بتسيير أعمال فرع ثقافة بنى سويف محمد كمال مدير إدارة الشئون الثقافية بفرع الثقافة بمحافظة بنى سويف





بنى سويف - أيمن لطفى
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أصدرت إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قراراً اليوم، بتكليف محمد كمال مدير إدارة الشئون الثقافية بفرع الثقافة بمحافظة بنى سويف،بتسيير أعمال الفرع،وذلك خلفا للفنان التشكيلى أحمد سوكارنو،مدير عام الفرع الذى أحيل إلى التقاعد  لبلوغه سن المعاش.
 

 


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