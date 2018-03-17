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السبت، 17 مارس 2018 12:03 م
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تكريم الشاعر دسوقى فتحى بمهرجان التميز الإعلامى عن أغنية حقك عليا لـ هانى شاكر

السبت، 17 مارس 2018 12:05 م
تكريم الشاعر دسوقى فتحى بمهرجان التميز الإعلامى عن أغنية حقك عليا لـ هانى شاكر الشاعر دسوقى فتحى





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كرم اللواء طارق المهدى رئيس المهرجان العربى للتميز الإعلامى فى احتفالية ضخمة أمس الجمعة بدار الأوبرا المصرية الشاعر الغنائى دسوقى فتحى عن أغنيته عن خطر الإرهاب وشجاعة المصريين فى مواجهته من غناء أمير الطرب هانى شاكر، وأهداه درع التميز عن كلمات الأغنية التى تدعو إلى مواجهة الإرهاب، والتأكيد على الوحدة الوطنية وقوة الشعب المصرى، بالإضافة إلى أوبريت إعلامنا العربى.

يذكر أن المهرجان العربى للتميز الإعلامى قد أقام احتفالية ضخمة، أمس الجمعة، وتم تكريم عدد من نجوم الدراما والغناء فى مصر والوطن العربى ومنهم الإعلامية سهير شلبى والفنانة سميحة أيوب والفنان أحمد ماهر وغيرهم من النجوم.

 


 

 


 

 

 

 


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الشاعر دسوقى فتحى

مهرجان التميز الاعلامى

طارق المهدى

سهير شلبى

سميحة ايوب

احمد ماهر




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