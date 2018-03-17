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تعيين خدمات مرورية فى محيط أعمال مد كابل كهرباء بمحور "الأوتوستراد"

السبت، 17 مارس 2018 01:00 ص
تعيين خدمات مرورية فى محيط أعمال مد كابل كهرباء بمحور "الأوتوستراد" رجل المرور يسير الطريق - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، العديد من الخدمات المرورية بمحور الإغلاق الجزئى لمحور الأوتوستراد لملاحظة حركة السيارات، ورصد أى كثافات مرورية بالتزامن مع أعمال مد كابل كهرباء من محطة محولات طره حتى موزع الشرطة بالمعصرة، بعد حصول شركة كهرباء جنوب القاهرة على التصريح للقيام بالأعمال فى الاتجاهين وسط انتشار الخدمات المرورية لمنع ظهور كثافات مرورية بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير ﻷمن القاهرة.

 

وستكون الأعمال ليلا فقط بقطع الطريق للمتجه إلى حلوان من الساعة 12.5 ليل الجمعة حتى 6 صباح السبت وستكون الأعمال فى حارة مرورية وترك باقى الحارات لحركة السيارات، فيما نشرت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات اللازمة لمواجهة كافة الأحجام المرورية وتيسير الحركة المرورية بمنطقة الأعمال مع استخدام كافة المساعدات الفنية من أقماع وإضاءة كافية بالإضافة إلى جميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.

 


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