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"تعليم دمياط" يحصد المركز الأول بالمنتدي العالمي "مايكروسوفت" بسنغافورة.

السبت، 17 مارس 2018 06:24 م
"تعليم دمياط" يحصد المركز الأول بالمنتدي العالمي "مايكروسوفت" بسنغافورة. السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط





دمياط معتز الشربينى
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هنأ  السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط مها جبة مسئول التعلم النشط بادارة كفر البطيخ التعليمية،   بحصولها علي المركز الأول علي مستوي الفرق بالمنتدى العالمي E2 مايكروسوفت شركاء فى التعليم والذي أقيم بسنغافورة، وعقد في الفترة من 12 وحتي  16 مارس 2018

واضاف "سويلم"   فى  بيان أن  نتيجة الجهد والتفاني والإخلاص في العمل هو النجاح ،  وقد أثبت ذلك الفريق المصرى والذي شمل علي  10 من المعلمين المبدعين من جمهورية مصر العربية في أكبر حدث تعليمي تنظمه شركة مايكروسوفت E2 في سنغافورة حيث كان لجمهورية مصر العربية الفوز بالمركز الأول والثاني علي مستوى العالم .

كما هنأ "سويلم"   الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه  محافظ دمياط،  و لجهوده المستمره وتوجيهاته الرائده للقطاع التعليمي بالمحافظة والتي أثمرت عن  حصول المديرية على مراكز متقدمة في الكثير من الأنشطة والمسابقات .

 

 
 
 

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