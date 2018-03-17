"تعليم الغربية" تحصد درع التميز لمدارس الدمج من "اليونيسيف"

الغربية محمد طارق

شاركت مديرية التربية والتعليم في الغربية في احتفال منظمة "اليونيسيف" بدعم من الاتحاد الأوروبي وتحت إشراف الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بالوزارة لمشروع "التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر"، وحصد "تعليم الغربية" درع التميز لمدارس التعليم العام الدامجة من منظمة اليونيسيف.

نظمت الاحتفالية بمقر مدرسة الدكتور مصطفى مشرفة الابتدائية الدامجة بمحافظة الإسكندرية يوم الخميس الماضي، وحضرها مدير إدارة التربية الخاصة ومسئول الدمج بالمديرية.

وقدم الشناوى عايد، وكيل الوزارة، الشكر لإدارة التربية الخاصة بالمديرية والإدارات على هذا الإنجاز.