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تعرف على 3 بدائل عصرية لتفادى زحام فروع البنوك

السبت، 17 مارس 2018 09:00 ص
تعرف على 3 بدائل عصرية لتفادى زحام فروع البنوك البنك المركزى





كتب أحمد يعقوب
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يعمل فى السوق المحلية المصرية 38 بنكًا بشبكة فروع تتجاوز الـ4000 فرع، تغطى كافة محافظات الجمهورية، وتخدم نحو 14 مليون عميل، ولكن تعد مشكلة الزحام فى فروع البنوك، من المشكلات المزعجة لعملاء القطاع المصرفى، فى أن هناك 3 بدائل عصرية أخرى تدعم تقديم الخدمات المصرفية والسحب والإيداع بشكل أكثر سهولة وتوفيرًا للوقت يرصدها هذا التقرير.

 

- ماكينات الصراف الآلى  ATM، والتى يبلغ عددها أكثر من 10000 ماكينة وتتيح السحب بنحو 20 ألف جنيه والإيداع بقيمة مماثلة فى اليوم الواحد، وأيضًا دفع الفواتير وشحن رصيد المحمول، والتبرع للجهات المختلفة وسداد أرصدة بطاقات الائتمان والتحويل بين الحسابات داخل البنك، والإطلاع على حركات الحساب والكروت البنكية بأنواعها.

 

- التطبيقات الخاصة بالبنوك على الهاتف المحمول حيث يبلغ عدد مشتركى المحمول فى مصر أكثر من 100 مليون مشترك، بعدد مشتركى إنترنت عبر المحمول يبلغ 32 مليونًا، وتتيح تلك التطبيقات فى غالبية البنوك، دفع الفواتير وشحن رصيد المحمول، والتبرع للجهات المختلفة وسداد أرصدة بطاقات الائتمان والتحويل بين الحسابات داخل البنك، والإطلاع على حركات الحساب والكروت البنكية بأنواعها.

 

- المواقع الإلكترونية على الإنترنت للبنوك الـ38 العاملة فى مصر حيث تتيح الشراء عبر الإنترنت، ودفع الفواتير والتبرع للجهات المختلفة وسداد أرصدة بطاقات الائتمان والتحويل بين الحسابات داخل البنك وللبنوك الأخرى، والإطلاع على حركات الحساب والكروت البنكية بأنواعها.

 


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