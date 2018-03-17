تعرف على مناطق انقطاع التيار الكهربي بالمحلة وسمنود بالغربية اليوم

تعرف على مناطق انقطاع التيار الكهربي بالمحلة وسمنود بالغربية اليومالسبت، 17 مارس 2018 01:09 ص
انقطاع الكهرباء
الغربية – عادل ضرة
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أعلن المهندس أشرف محمد الحسيني رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي اليوم السبت من الساعة السابعة صباحاً وحتي الساعة التاسعة صباح نفس اليوم من محطة محولات سمنود القديمة وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية.
وأضاف في بيان صحفى، أن المناطق التي سيتم قطع التيار الكهربي عنها هي قرى أبو صير بنا – ميت بدر حلاوة – كفر الصارم – بهبيت الحجارة – طليحة – عزبة نظيف – عزبة حميدة – عزبة عماشة – مصنع الوبريات – مصنع الدلتا للحديد – منطقة مساكن البدراوى بسمنود – محكمة سمنود – منطقة المحكمة بسمنود
وينقطع التيار عن لوحة أبو على بالمحلة الكبرى والتي تغدي منطقة منشية مبارك بأبو على – شارع الثورة – شارع الشهداء – شارع مركز شباب أبو على – شارع مدرسة الصنايع – شارع الوحدة بأبو على – شارع المركز – محطة المياة بمبارك – السلندرات 2،1 (محلة أبو على بالكامل).
وطالب" الحسيني" سكان تلك المناطق والمستشفيات والمخابز توفير إحتياجاتهم خلال تلك الفترة.
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