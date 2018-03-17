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السبت، 17 مارس 2018 05:27 ص
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تعرف على أهم صادرات وواردات مصر من دول تجمع الميركسور

السبت، 17 مارس 2018 05:00 ص
تعرف على أهم صادرات وواردات مصر من دول تجمع الميركسور استيراد وتصدير - صورة أرشيفية





كتب – إسلام سعيد
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بعد أن دخلت اتفاقية "الميركسور" حيز التنفيذ مطلع سبتمبر 2017، وبدء سريان الخفض الجمركى على السلع، حيث تتيح الاتفاقية دخول المنتجات المصرية إلى دول "الأرجنتين والبرازيل وأوروجواى وباراجواى"، وكذلك نفاذ منتجات هذه الدول إلى مصر بتخفيضات جمركية معينة.. يقدم "اليوم السابع" أهم السلع التى يمكن تصديرها أو استيرادها من وإلى دول التجمع.

 

للمصدرين.. ماذا يمكن أن تصدر لدول الميركسور؟
 

دول الميركسور تستقبل كافة السلع والمنتجات والمواد الخام لكن فى مصر هنا يوجد 8 منتجات بقطاعات مختلفة هم الأكثر تصديرًا من مصر لهذه الدول وترتيبها كالتالى وفق مستودع بيانات التجارة الخارجية:

-أسمدة فوسفاتية ومعدنية وكيميائية

-صفائح رقيقة وأشرطة وقدد من لدائن غير خلوية، غير مقواة ولا منضدة وليست على حامل.

-ميثانول "كحول الميثيل"

-البولى إيثيلين

-إطارات خارجية هوائية جديدة من المطاط.

-خيوط مزوية أو متعددة الزوى من ألياف ممشطة.

-قطن

- نباتات بما فيها البذور والثمار.

 

للمستوردين..ماذا يمكن أن تستورد من دول تجمع الميركسور؟
 

الميزان التجارى يميل بصورة كبيرة لصالح دول التجمع، حيث بلغ التبادل التجارى 3.3 مليار دولار عام 2016، ومن أهم السلع التى تستوردها مصر من دول التجمع ويمكن أن يتم استيرادها هى:

-فول الصويا

-خامات الحديد ومركزاتها

-هياكل "شاسيهات" مجهزة بمحركات.

-حيوانات حية من فصيلة الأبقار

-عجائن خشب متحصل عليها بمعالجة آلية وكيميائية.

-ثلاجات ولوازم سيارات

-محملات بمجازف أمامية

-لوبيا وفاصوليا بيضاء مقشورة

-جلاتين ومشتقاته وغراء السمك أنواع غراء أخر، من أصل حيوانى.

-محركات لتسيير المركبات

-ورق مقوى.

 

وتدخل المنتجات بين الطرفين مصر ودول التجمع وفق الاتفاقية بإعفاءات جمركية على مراحل زمنية.

 

 إذن فمتى يتم تحرير التجارة بصورة كاملة بين مصر ودول تجمع الميركسور؟
 

اشتملت بنود الاتفاقية على إزالة القيود على الصادرات والواردات المتبادلة بين الطرفين، والعوائق الفنية أمام التجارة، وإجراءات مكافحة الدعم والإغراق، وإجراءات الوقاية، وعملية التقييم الجمركى على أن يتم ذلك على عدة مراحل تضم قوائم بالسلع ونسب خفض لها.

 

· القائمة الأولى: إعفاء فورى بمجرد دخول الاتفاق حيز النفاذ وبدأت فى سبتمبر 2017.

 

· القائمة الثانية: تخفيض 25% سنوياً من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ.

 

· القائمة الثالثة: تخفيض 12.5% سنوياً من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ.

 

· القائمة الرابعة: تخفيض 10% سنوياً من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ.

 

· قائمة خامسة: تشمل السلع الحساسة التى سيتم تحديد كيفية تحريرها من خلال أعمال اللجنة المشتركة.

 


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