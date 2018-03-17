تسمم 3 أطفال من أسرة واحدة عقب تناولهم عقاقير طبية بالخطأ فى سوهاج







سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى طما المركزى 3 أطفال مصابين بقىء مستمر إثر تناول عقاقير طبية عن طريق الخطأ.

تلقى اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة طما، بإصابة 3 أطفال من أسرة واحدة بحالة تسمم، عقب تناولهم عقاقير طبية بمنزلهم.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية بوصول الطفلة "رحمة.ع.ا" 6 سنوات، وشقيقتها الطفلة "ملك" 6 سنوات وابنة عمهما "حبيبية" 4 سنوات يقيمون بناحية المدمر دائرة المركز، إلى المستشفى المركزى بطما مصابين بقىء مستمر ادعاء تناول عقاقير طبية.

وبسؤال والد الأولى والثانية، وعم الثالثة يقيم بذات الناحية، قررا أنه أثناء لهو الأطفال عقاقير طبية عن طريق الخطأ، ما أدى لحدوث إصابتهم، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1125 إدارى المركز، لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة العامة.