ترامب يسمح للمسؤولين الأمريكيين بالقيام بزيارات رسمية إلى تايوان







(أ ف ب)

وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس الجمعة، قانونا جديدا يسمح لكبار المسؤولين الأمريكيين بالسفر إلى تايوان للقاء نظرائهم فى تايبيه، فى خطوة ستثير غضب الصين.

وقال البيت الأبيض أن ترامب وقع "قانون السفر إلى تايوان" الذى "يشجع على تبادل الزيارات بين مسؤولى الولايات المتحدة وتايوان على كل المستويات".

ويمكن للمسؤولين الأمريكيين حاليا السفر إلى تايوان بينما يزور مسؤولون تايوانيون من حين لآخر البيت الأبيض، لكن الاجتماعات تجرى بتحفظ لتجنب إثارة غضب الصين.

وقطعت الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع تايون فى 1979 إرضاء لبكين. لكنها أبقت على علاقات تجارية مع الجزيرة وتبيعها أسلحة مما يثير إستياء الصين، وتعتبر الصين تايوان إقليما متمردا يشكل جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

ووصف القانون الأمريكى الجديد تايوان بأنها "منارة للديمقراطية" مؤكدا أن "إنجازات تايوان الديمقراطية تشكل مصدر وحى لعدد من دول وشعوب المنطقة".

ورحب السناتور جيم اينهوف بهذه الخطوة مؤكدا أن الاجتماعات على مستوى عال "تبقى ثمينة جدا وخصوصا مع مواصلة الصين مطالبها فى بحر الصين الجنوبى".

ووصف القانون بأنه "أداة مهمة بينما نواصل التأكد من أن تايوان تملك القدرة على الدفاع عن نفسها وتبقى حليفة ملتزمة للولايات المتحدة فى المنطقة".