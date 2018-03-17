ترامب عن إقالة نائب مدير مكتب "FBI": يوم عظيم للديمقراطية







(أ ف ب)

أشاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بإقالة نائب مدير مكتب التحقيقات الفدرالى (اف بى آي) اندرو ماكيب معتبرا أنه "يوم عظيم للديمقراطية" فى خطوة يأمل وزير العدل بأن تتيح أنهاء التحقيق فى تواطؤ محتمل بين حملة الرئيس الانتخابية وروسيا.

لكن معارضى هذا القرار اعتبروا أنه مخطط "خطير" يهدف إلى التقليل من مصداقية مكتب التحقيقات الفدرالى وكذلك من عمل روبرت مولر المحقق الخاص فى مسالة التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية عام 2016.

ويعتبر ماكيب الذى كان مساعدا لمدير إف بى آى السابق جيمس كومى الذى اقاله ترامب السنة الماضية، شاهدا اساسيا فى ذلك التحقيق.

وقال جون دود المحامى الشخصى لترامب لموقع "ديلى بيست" السبت إنه يأمل بأن يحذو نائب وزير العدل رود روسينشتاين حذو مكتب إف بى آى للمسؤولية المهنية "وينهى التحقيق حول شبهات التواطؤ الروسى التى فبركها مدير ماكيب السابق جيمس كومى بناء على ملف مزور وفاسد".

وفى البداية قال دود للموقع إنه يتحدث نيابة عن ترامب، لكنه فى تصريح لاحق أشار إلى أنه كان يعبر عن "رأيه الشخصى و(لا يتحدث) نيابة عن الرئيس".

وفى وقت متأخر الجمعة، أعلنت وزارة العدل الأمريكية إقالة ماكيب الذى كان يتعرض منذ عام لهجمات متواصلة من الرئيس، وذلك قبل يومين فقط من بدء تقاعده بعد 21 سنة امضاها مع مكتب التحقيقات الفدرالي.