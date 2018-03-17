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تحرير 29 قضية تموينية وضبط 2 طن ملح طعام وإزالة 62 حالة إشغالات بالمنوفية

السبت، 17 مارس 2018 10:52 ص
تحرير 29 قضية تموينية وضبط 2 طن ملح طعام وإزالة 62 حالة إشغالات بالمنوفية ملح - أرشيفية





المنوفية – محمد فتحى و محمود شاكر
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شن قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، وبرائسة العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، للحد من المخالفات والقضاء ترويج السلع مجهولة المصدر. 

أسفرت الحملة عن ضبط 29 قضية متنوعة، شملت 17 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، 3 قضايا عدم وجود شهادة صحية، 3 قضايا عدم وجود سجل تجارى، 2 قضية عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، 2 قضية عدم مزاولة النشاط فى الأوقات الرسمية لمستودع غاز . 

كما تمكنت الحملة من تحرير 1 قضية التصرف فى حصة مستودع غاز وإعادة بيعها فى السوق السوداء، حملت رقم 2795 جنح مركز منوف لسنة 2018 ضد " م .ر. ع" 43 سنة، مسئول عن مستودع غاز بقرية تتا دائرة المركز لقيامة بالتصرف فى كمية قدرها 165أسطوانة غاز سعة 12.5 كجم. 

كما تمكنت الحملة من تحرير قضية حيازة ملح طعام مجهولة المصدر حملت رقم 2794 جنح مركز منوف لسنة 2018 ضد " ا. س. ا " 49 سنة، مسئول عن معمل ألبان بقرية غمرين دائرة المركز وتم ضبط 2 طن ملح طعام . 

كما شن مجلس مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، حملة إشعالات مكبرة ، تحت إشراف المهندس سمير عتريس رئيس مركز ومدينة بركة السبع، وأحمد الشحرب نائب رئيس المدينة ، ورئيس قسم الاشغالات بالمركز وقوة من مركز شرطة بركة السبع برئاسة الرائد محمد المغربى رئيس مباحث مركز بركة السبع.

وقد أسفرت عن تحرير 62 محضر إزالة فورية ،20 محضر اشغال ، 10 حالات ضبط.


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