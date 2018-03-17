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تحرير 1042 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

السبت، 17 مارس 2018 06:12 م
تحرير 1042 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية





الإسماعيلية - صبرى غانم
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نظمت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

 

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1042 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 335 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و40 مخالفة إزالة ملصقات، و59 مخالفة انتظار خاطئ وحجز10 سيارات و114 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و40 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وسحب 25 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و39 رخصة لمخالفة البيئة، و67 مخالفة تجاوز سرعة "رادار"، وسحب 36 رخصة لمخالفة خط السير، و31 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و38 مخالفة عدم صلاحية الأنوار، وسحب 59 رخصة للسير يسار الطريق.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 34 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و34 مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق"، و39 مخالفة عدم صلاحية الإطارات، و42 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.


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