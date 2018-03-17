"تحديث الصناعة" يبحث مع "العالى لتكنولوجيا النسيج" الصباغة بدون ماء

"تحديث الصناعة" يبحث مع "العالى لتكنولوجيا النسيج" الصباغة بدون ماءالسبت، 17 مارس 2018 01:00 ص
صناعة النسيج - صورة أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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ينسق مركز تحديث الصناعة حاليا مع المعهد العالى لتكنولوجيا النسيج بالمحلة الكبرى لمناقشة فكرة الصباغة بدون استخدام الماء، باستخدام تقنية CO2. والتى لها مميزات كثيرة عن الطرق التقليدية، حيث تعتبر هذه الطريقة صديقة للبيئة بشكل كامل مع عدم الحاجة لاستخدام الماء وخلو عملية الصباغه من الهادر وعدم الحاجة لاستخدام المذيبات.
وزار وفد مركز تحديث الصناعة يترأسه طارق راشد نائب مدير الفروع عن منطقة الدلتا ومحمد عرفان مدير فرع طنطا وأحمد الحويرى استشارى تنمية الأعمال المعهد العالى لتكنولوجيا النسيج بالمحلة الكبرى لمناقشة مقترح الصباغة بدون استخدام المياه. وتوفر الطريقة الجديدة فى الصباغة التى يناقشها مركز تحديث الصناعة ما يقرب من ٤٠٪ من إجمالى التكاليف مقارنة بمثيلاتها باستخدام المعدات والطرق التقليدية.
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