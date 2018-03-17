تجديد حبس نائب مأمور "أطفيح" وأمين شرطة بتهمة سرقة مواتير سيارات محرزة







كتب ــ أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس نائب مأمور مركز شرطة أطفيح وأمين شرطة 15يوماً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة محركات "مواتير"، وبطاريات السيارات، المضبوطة في الحملات الأمنية وبيعها.

كما قرر القاضى إخلاء سبيل ميكانيكى متورط فى الواقعة بشراء المواتير المستولى عليها، إلا أن النيابة استأنفت على قرار إخلاء سبيله.

البداية كانت بإجراء الجرد للسيارات المحرزة خلال الحملات الأمنية بمركز شرطة أطفيح، بمعرفة نيابة الصف، تبين اختفاء عدد من محركات السيارات "مواتير" والبطاريات الخاصة بها.

أضافت التحقيقات أنه بمراجعة كاميرات المراقبة تبين أن نائب مأمور مركز أطفيح يشاركه أمين شرطة وميكانيكي سيارات، يقومون بفك قطع غيار السيارات المحرزة.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين يزاولون نشاطهم الإجرامى، ويبيعون قطع غيار السيارات المستولي عليها مقابل مبالغ مالية كبيرة.