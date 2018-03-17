تجديد حبس مسجل قتل صديقه بسبب علاقة شاذة بينهما

تجديد حبس مسجل قتل صديقه-أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنايات شمال القاهرة، تجديد حبس مسجل خطر، لاتهامه بقتل صديقه بسبب الشذوذ الجنسي، لمدة 15 يوما.
وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول، أن المتهم "محمد. ع "، تعرف على المجنى عليه " محمد.ى"، داخل سجن الزقازيق العمومى، كونهما محبوسين على ذمة قضايا، وجمعتهما صداقة قوية داخل أسوار السجن.
وقالت التحقيقات إن المتهم طلب من المجنى عليه الحضور لممارسة الجنس، إلا أنه رفض، ونشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين" على زميله، وأحدث إصابته بجرح قطعى بالركبة اليسرى، وتمكن المتهم من استخلاص السلاح من يده وقام بطعنه حتى لقى مصرعه.
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