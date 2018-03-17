تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة

تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانةالسبت، 17 مارس 2018 09:32 ص
مطار القاهرة الدولى
كتب ــ أحمد حمادة
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شهد مطار القاهرة الدولي اليوم السبت، تأخر إقلاع 4 رحلات جوية دولية، وذلك بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة وسوء الأحوال الجوية بمطارات الهبوط.
وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن مطار القاهرة شهد تأخر رحلة الخطوط السعودية 308 المتجهة إلى جدة لمدة ساعتين، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية بمطار الهبوط، كما شهد تأخر إقلاع رحلة الخطوط التركية 693 المتجهة إلى إسطنبول لمدة ساعة بسبب أعمال الصيانة.
وأضافت المصادر، أن رحلتى مصر للطيران 661 المتجهة إلى جدة، تأخرت لمدة ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية بمطار الوصول، فيما تأخرت رحلة مصر للطيران 995 المتجهة إلى جوانزو لمدة ساعة بسبب ظروف التشغيل.
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