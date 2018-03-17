video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 مارس 2018 10:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة

السبت، 17 مارس 2018 09:32 ص
تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة مطار القاهرة الدولى





كتب ــ أحمد حمادة
إضافة تعليق

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم السبت، تأخر إقلاع 4 رحلات جوية دولية، وذلك بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة وسوء الأحوال الجوية بمطارات الهبوط.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن  مطار القاهرة شهد تأخر رحلة الخطوط السعودية 308 المتجهة إلى جدة لمدة ساعتين، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية بمطار الهبوط، كما شهد تأخر إقلاع رحلة الخطوط التركية  693 المتجهة إلى إسطنبول لمدة ساعة بسبب أعمال الصيانة.

وأضافت المصادر، أن رحلتى مصر للطيران 661 المتجهة إلى جدة، تأخرت لمدة ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية بمطار الوصول، فيما تأخرت رحلة مصر للطيران 995 المتجهة إلى جوانزو لمدة ساعة بسبب ظروف التشغيل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رسميا.. "مصر للطيران" تعلن انطلاق رحلاتها لروسيا الشهر المقبل.. الشركة تسيير 3 رحلات أسبوعيا من القاهرة إلى موسكو.. ومصادر بالطيران: مطار القاهرة جاهز لاستقبال الروس.. وبوابة مخصصة بمبنى 2 للرحلات الروسية

ليلى علوى تنشر صورة لها من مطار القاهرة بصحبة محمد منير وإلهام شاهين

إعدام شحنة "بط" بمطار القاهرة بعد وصولها من فرنسا

تعرف على الحالة المرورية فى الطرق المؤدية لمطار القاهرة

مطار القاهرة يستقبل 286 سائح من أسيا وأوروبا

مطار القاهرة

اخبار المطار

رحلات دولية




لا تفوتك
فيديو.. قعيدة على كرسى متحرك تشارك بانتخابات الرئاسة فى الرياض

فيديو.. قعيدة على كرسى متحرك تشارك بانتخابات الرئاسة فى الرياض

"عظمة المصريين" ترفرف فى سماء العالم.. مشاهد مبهرة لأبناء مصر فى أول يوم انتخابات بالخارج.. الوعى والإخلاص والتنمية أسباب دفعت للاحتشاد بمعظم الدول.. وتوثيق لحظات مشاركتهم عبر السوشيال ميديا تخرس ألسنة الإرهاب

"عظمة المصريين" ترفرف فى سماء العالم.. مشاهد مبهرة لأبناء مصر فى أول يوم انتخابات بالخارج.. الوعى والإخلاص والتنمية أسباب دفعت للاحتشاد بمعظم الدول.. وتوثيق لحظات مشاركتهم عبر السوشيال ميديا تخرس ألسنة الإرهاب

صور .. تقارير أمنية تكشف مخطط الإخوان لإسقاط مصر.. إنشاء أبواق إعلامية لإحباط المصريين.. إرهابيون: شكلنا أجنحة مسلحة على غرار الحرس الثورى الإيرانى بعد فشلنا إعلاميا.. تفكيك 992 بؤرة إرهابية وضبط 19 ألف متطرف

صور .. تقارير أمنية تكشف مخطط الإخوان لإسقاط مصر.. إنشاء أبواق إعلامية لإحباط المصريين.. إرهابيون: شكلنا أجنحة مسلحة على غرار الحرس الثورى الإيرانى بعد فشلنا إعلاميا.. تفكيك 992 بؤرة إرهابية وضبط 19 ألف متطرف

وزير التموين لـ"اليوم السابع": نتوقع استلام 4 ملايين طن قمح من المزارعين

وزير التموين لـ"اليوم السابع": نتوقع استلام 4 ملايين طن قمح من المزارعين

انقطاع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة اليوم لمدة 16 ساعة بسبب أعمال المترو

انقطاع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة اليوم لمدة 16 ساعة بسبب أعمال المترو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة