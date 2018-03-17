تأجيل محاكمة كهربائى ومنجد بتهمة قتل شخص لسرقته بالجيزة لـ19 مايو







كتب أحمد إسماعيل

أجلت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عادل أبو المال، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم السبت، القضية رقم 14740 لسنة 2014 جنايات مركز الجيزة المتهم فيها كهربائي ومنجد بقتل شخص وألقاء جثته بمنطقة نائية بالجيزة لجلسة 19 مايو لحضور الطبيب الشرعي.

صدر القرار بعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف، وخالد عمار، ومحمود البيومي، وسكرتارية سمير رزق.

وكان مركز شرطة الجيزة، تلقى بلاغًا يفيد بالعثور على جثة ملقاة ومطعونة بعدد طعنات، وبعد انتقال قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، تم تكثيف التحري والبحث عن الجناة.

تبين أن وراء ارتكاب الجريمة "حسين ف" 22 سنة كهربائي و"كريم ك" 22 سنة منجد، وكشفت التحريات أن المتهمين قتلا المجنى عليه "سعد أحمد" عمدا مع سبق الإصرار لسرقته بأنهما بيتا النية وعقدا العزم على قتله ونفذا ما اتفقا عليه مستغلان صداقته للأول فأعدا لتنفيذ ذلك الغرض أسلحة بيضاء واستدرجه الأول لإحدى المناطق النائية ومتى وصلوا لمنطقة خلت من المواطنين حتى أطمأنت نفوسهما الإجرامية فقام الثانى والمجهول سلاحيهما فى وجهه لسرقته ، وما أن رفض الانصياع لهما انقضا عليه بأسلحتهما طاعنين إياه فى مواضع متفرقة من جسدة قاصدين قتله، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.