تأجيل طعن لجنة الأحزاب على تأسيس حزب الصف المصرى لـ 21 أبريل

تأجيل طعن لجنة الأحزاب على تأسيس حزب الصف المصرى لـ 21 أبريلالسبت، 17 مارس 2018 12:24 م
مجلس الدولة،ارشيفية
أحمد عبد الهادى
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قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة ، تأجيل نظر الطعن المقام من لجنة الأحزاب السياسية، والذي يطالب بتأييد قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس حزب الصف المصري للحكم 21 أبريل المقبل .
واختصم الطعن رقم 86645 لسنة 62 قضائية عليا، محمد عبد العاطى محمد حسن، وذكر الطعن أن اللجنة قررت في جلسة 30 يوليو الماضى عدم قبول الإخطار المقدم من محمد عبد العاطى بصفته وكيلا عن الوكلاء المؤسسين لحزب الصف المصرى تحت التأسيس، وعرض الاعتراض على الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا عملا بنص المادك الثامنة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.
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