تأجيل طعن الحكومة لإلغاء بطلان التحفظ على أموال "سعودى ماركت" لـ28 أبريل

تأجيل طعن الحكومة لإلغاء بطلان التحفظ على أموال "سعودى ماركت" لـ28 أبريلالسبت، 17 مارس 2018 11:36 ص
القضاء الإدارى - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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قررت المحكمة الإدارية العليا فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال شركة يونايتد جروسرز "سعودى ماركت" لجلسة 28 أبريل المقبل.
وحمل الطعن رقم 36564 لسنة 61 قضائية عليا مختصم شركة يونايتد "سعودي".
وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال محلات سوبر ماركت "سعودي"، ورفض الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم أول درجة ببطلان التحفظ على أمواله.
وذكر التقرير، أن قرار التحفظ على أموال تلك الشركة استند إلى ما ورد من قطاع الأمن الوطنى من تحريات تضمنت انتماء عبد الرحمن سعودى مالك سلسلة محلات "سعودي" للإخوان.
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