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تأجيل دعوى عدم دستورية سلطة وزير الأوقاف بإزالة التعدى على "الأوقاف الخيرية" لـ13 مايو

السبت، 17 مارس 2018 01:52 م
تأجيل دعوى عدم دستورية سلطة وزير الأوقاف بإزالة التعدى على "الأوقاف الخيرية" لـ13 مايو المحكمة الدستورية العليا





كتب إبراهيم قاسم
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قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، فى جلسة 11 مارس الجارى، تـأجيل دعوى عدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 970 من القانون المدني، فيما نصت عليه من "منح وزير الأوقاف سلطة إزالة التعدي على الأوقاف الخيرية" لجلسة 13 مايو للمذكرات .

 

وكانت هيئة المفوضين نظرت على مدار جلساتها الماضية، الطعن رقم 199 لسنة 36 دستورية، والمقامة من حسن أحمد محمد السباعي، ضد وزير الأوقاف وآخرين.

 

 


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