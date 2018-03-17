تأجيل انعقاد عمومية المرشدين السياحيين ساعة لعدم اكتمال النصاب القانونى







كتبت آية دعبس - تصوير محمود فخرى

أعلن وجيه جمال، الأمين العام لنقابة المرشدين السياحيين، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة، لعدم اكتمال النصاب القانونى.

وأوضح جمال، أن إجمالى أعداد الذين سجلوا أسمائهم بكشوفات العمومية 460 مرشدا، من إجمالى 6790 عضو لهم حق الحضور، مشيرًا إلى أن الانعقاد الثانى يتطلب تسجيل 1700 عضو.

ويتضمن جدول العمومية إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة، وإقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وفروعها، والموافقة على التعديلات المقترحة للقانون رقم 121 لسنة 1983، وإقرار طريقة استثمار أموال النقابة، والقواعد الخاصة بمنح المعاش للأعضاء وحالات الإعفاء من رسوم الاشتراك، وإقرار لائحة آداب مهنة الإرشاد السياحى وتعديلها، وميثاق شرف المهنة، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

كما سيتم طرح ملف الاستثمار بأرض أكتوبر وعمل الإنشاءات، وعرض المادة 10 من القانون 121 لسنة 1983، وطرح الموافقة على عمل تذكرة إرشاد سياحى تخصص مواردها لصندوق الإعانات والمعاشات، وآخر مستجدات ما تم بشأن المخالفين لقرارات وزارة السياحة الخاصة بتحديد الأجر اليومى 700 جنيه، بموجب موافقة الجمعية العمومية وقرار المجلس.