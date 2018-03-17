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بلاغ ضد كاتب يمنى يتهمه بازدراء الأديان والإساءة للأزهر

السبت، 17 مارس 2018 02:33 م
بلاغ ضد كاتب يمنى يتهمه بازدراء الأديان والإساءة للأزهر الأزهر الشريف





كتب إيهاب المهندس
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تقدم أشرف ماضى عضو نقابة الأشراف، ببلاغ للنائب العام ضد الكاتب اليمنى سام الغبارى، وإحدى دور النشر، لاتهماهما بازدراء الدين الإسلامى، والإساءة للرسول الكريم فى كتاب "اليمن بلدى أنا".
 
وقال "أشرف ماضى "، فى بلاغه الذى يحمل الرقم 3268 لسنة 2018 عرائض النائب العام، إن الكاتب المشكو فى حقه أساء للرسول الكريم وفى آل البيت فى عدة صفحات منها "133/129، 127، 184".
 
وجاء فى البلاغ  أن الناشر تهجم على مصر وعلى مشيخة الأزهر الشريف فى أسلوب ساخر لزرع الفتنة بين مسلمى مصر والسعودية، والكتاب يطبع ويوزع فى مصر حتى تاريخ تقديم البلاغ.
 
 
صورة البلاغ
صورة البلاغ

 


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