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السبت، 17 مارس 2018 08:50 م
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بلاغ سلبى بالعثور على جسم غريب فى 6 أكتوبر

السبت، 17 مارس 2018 08:51 م
بلاغ سلبى بالعثور على جسم غريب فى 6 أكتوبر خبراء المفرقعات - ارشيفية





عبد الرحمن سيد
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أثار بلاغ بالعثور على جسم غريب أمام مدينة الفردوس بمنطقة 6 أكتوبر، الذعر بين الأهالى، إلا أنه بفحصه تبين أن الجسم غريب، والبلاغ سلبى.

البداية كانت ببلاغ للحماية المدينة بوجود جسم غريب أمام مدينة الفردوس يشتبه فيه، وبالانتقال تبين أنه جسم غريب، لا علاقة له بالمفرقعات أو المتفجرات، وأنه بلاغ سلبى. 


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الحمايه المدينه

الفردوس

اكتوبر

بلاغ سلبى




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