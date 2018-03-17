بلاغ سلبى بالعثور على جسم غريب فى 6 أكتوبر







عبد الرحمن سيد

أثار بلاغ بالعثور على جسم غريب أمام مدينة الفردوس بمنطقة 6 أكتوبر، الذعر بين الأهالى، إلا أنه بفحصه تبين أن الجسم غريب، والبلاغ سلبى.

البداية كانت ببلاغ للحماية المدينة بوجود جسم غريب أمام مدينة الفردوس يشتبه فيه، وبالانتقال تبين أنه جسم غريب، لا علاقة له بالمفرقعات أو المتفجرات، وأنه بلاغ سلبى.