بريطانيا: على روسيا تحمل المسؤولية والالتزام بتعهداتها الدولية







رويترز

قالت بريطانيا، اليوم السبت، إنها تعطى الأولوية لرعاية موظفيها فى روسيا بعد طرد موسكو 23 دبلوماسيا بريطانيا فى تصعيد للأزمة بين البلدين بسبب تسميم عميل سابق مزدوج.

وجاء الإجراء الروسى بعد قرار بريطانيا طرد 23 دبلوماسيا روسيا بعد تسميم جاسوس روسى مزدوج سابق وابنته بغاز للأعصاب فى مدينة سالزبرى الإنجليزية. ويرقد الاثنان فى حالة حرجة بأحد المستشفيات.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية فى بيان اليوم السبت إن مجلس الأمن القومى سيجتمع الأسبوع الجارى لبحث الخطوات المقبلة، وذكر البيان "أولويتنا اليوم هى رعاية موظفينا فى روسيا ومساعدة هؤلاء الذين سيعودون إلى المملكة المتحدة".

وأضاف "ويبقى على دولة روسيا تحمل المسؤولية عن إجراءاتها والالتزام بتعهداتها الدولية".