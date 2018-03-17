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السبت، 17 مارس 2018 09:35 م
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بروتوكول تعاون بين شركة مياه أسيوط ومديرية الأوقاف

السبت، 17 مارس 2018 09:16 م
بروتوكول تعاون بين شركة مياه أسيوط ومديرية الأوقاف جانب من اللقاء





أسيوط - ضحا صالح
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صرح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه أسيوط، أن الشركة بصدد تنفيذ برتوكول تعاون مع مديرية الأوقاف، يأتى ذلك انطلاقا من الدور الهام لرجال الدين بالمجتمع و لما لهم من تأثير على قطاع كبير من المواطنين، وبهدف تخصيص جزء من خطب الجمعة للحديث عن أهمية المياه والحفاظ عليها، وندوات ودروس دينية بالمساجد الكبرى بالمحافظة، حيث بلغ عدد المساجد بالمحافظة 2700 مسجد مما يحقق استمرارية التواصل والوصول لأكبر شريحة ممكنة المواطنين باختلاف مستوياتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع تم تنظيمه بمديرية الأوقاف بحضور الدكتور عبد الناصر نسيم وكيل وزارة الأوقاف وفريق العلاقات العامة بشركة مياه أسيوط لوضع برنامج الأسبوع المائى ومتابعة تنفيذه بجميع مساجد المحافظة كما جارى التنسيق لعقد مؤتمر الجماهيرى موسع بمسجد ناصر بأسيوط سوف يعلن عن تفاصيله فى وقت لاحق خلال هذا الاسبوع.

وفى ذات السياق واستكمالا لليوم الثانى من حملة "نقطة تفرق" تم عقد ندوة توعية لعدد من الواعظين المشاركين بالحملة لتعريفهم بأهمية المياه وطرق الترشيد ليكونوا على دراية كاملة وتفهم لمجريات الأمور للوصول بفكر الترشيد لكافة المواطنين بشكل فعال ومؤثر.


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