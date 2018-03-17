بروتوكول بين جهاز العاشر من رمضان وشركة "سيناء" لتوصيل الغاز للإسكان الاجتماعى

بروتوكول تعاون بين جهاز العاشر من رمضان وشركة سيناء







الشرقية – فتحية الديب

وقع المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، اليوم، بروتوكول تعاون مع شركة "سيناء" للغاز؛ لتوصيل الغاز الطبيعي للوحدات التابعة للإسكان الاجتماعي بالمدينة.

وتضمن البروتوكول أن تقوم شركة "سيناء للغاز" إحدى الشركات المساهمة المصرية بقطاع البترول المصري، بتنفيذ اعمال الشبكة الرضية للغاز الطبيعي لوحدات الإسكان الاجتماعي بالعاشر من رمضان.