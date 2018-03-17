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السبت، 17 مارس 2018 12:57 م
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برلمانى روسى: 1500 مراقب دولى يشرفون على انتخابات الرئاسة الروسية

السبت، 17 مارس 2018 12:52 م
برلمانى روسى: 1500 مراقب دولى يشرفون على انتخابات الرئاسة الروسية عضو مجلس الاتحاد الروسى قسطنطين كوساتشوف





أ ش أ
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صرح رئيس لجنة الشئون الدولية فى مجلس الاتحاد الروسى "المجلس الأعلى بالبرلمان" قسطنطين كوساتشوف، بأن أكثر من 1500 مراقب دولى سيتابعون انتخابات الرئاسة الروسية المقرر أن تبدأ عمليات التصويت فيها غدا الأحد.

وأضاف كوساتشوف - فى اجتماع مع مراقبين دوليين، اليوم السبت، حسبما أوردت وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن مراقبين من 65 دولة سيتابعون تلك الانتخابات، مشيرا إلى أن هؤلاء تمت دعوتهم من قبل البرلمان الروسى للإشراف على الانتخابات، وتم اعتمادهم من قبل اللجنة المركزية للانتخابات الروسية.


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