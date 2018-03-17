بدء مرحلة الصمت الانتخابى فى روسيا

بدء مرحلة الصمت الانتخابى فى روسياالسبت، 17 مارس 2018 09:12 ص
بوستر لبوتين
موسكو (أ ش أ)
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بدأ فى عموم روسيا اليوم السبت، مرحلة الصمت الانتخابى، قبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية فى الداخل الروسى يوم غد الأحد.
ذكرت ذلك قناة (روسيا اليوم)، وأشارت إلى أن الدعاية الانتخابية أثناء مرحلة الصمت ممنوعة لأى من المرشحين عبر وسائل الإعلام والإنترنت، أو عقد المؤتمرات أو الندوات أو رفع الشعارات تأييدا لمرشح دون سواه، فيما يسمح بإبقاء الشعارات واللافتات الدعائية المعلقة سابقا، شرط ألا تقل المسافة بين اللافتات ومراكز الاقتراع عن 50 مترا.
وقد سبق يوم الصمت الانتخابى حملة انتخابية استمرت ثلاثة أشهر تنافس خلالها 8 مرشحين على شغل منصب الرئاسة الروسية لولاية مدتها 6 سنوات.
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