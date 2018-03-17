بدء مؤتمر صحفى لوزير القوى العاملة لإعلان الجدول الزمنى للانتخابات العمالية







كتب محمود راغب

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى الذى يعقده وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بالوزارة بمشاركة عدد من الصحفيين والإعلاميين.

ومن المقرر أن يعلن الوزير خلال المؤتمر الصحفي عن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التنظيمات النقابية وتفاصليها، فضلا عن الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات النقابية العمالية.