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بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة

السبت، 17 مارس 2018 03:34 م
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات-أرشيفية





كتب إبراهيم قاسم
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بدأ منذ قليل، مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى يعقده المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة، والمتحدث باسمها، والسفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية، للوقوف على آخر التطورات والمستجدات فى تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية .
 
 
وأعلن الشريف فى المؤتمر عن انتظام العمل فى اللجان الفرعية في الخارج دون وجود أى مشاكل او معوقات إدارية أو فنية .
 
 
 

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