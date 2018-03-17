بدء تدريب المتطوعين لتنظيم مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة







الإسماعيلية - محمد عوض

بدأت اللجنة المنظمة لمهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة فى تنظيم ورش تدريبية لفريق المتطوعين لتنظيم المهرجان.

ويضم المهرجان، الذى ينطلق 11 أبريل المقبل ويستمر لمدة أسبوع، متطوعين من أعضاء نادى السينما بقصر ثقافة الإسماعيلية والجمعيات، للمشاركة فى التنظيم.

ونظم المهرجان ورشة تدريبية وجلسة عصف ذهنى للمتطوعين بقصر ثقافة المدينة، بحضور محمد صلاحى المدرب بمنظمة اليونسيف، حول التعاون فى التطوع والمشاركة، وتضمنت الورشة عدة جلسات للمتطوعين حول رؤيتهم لتنظيم المهرجان، والمشاكل التى قد يتعرض لها، وكيفية حلها، إضافة إلى مناقشة أفكار تطوير الدعاية للمهرجان، وجذب أكبر قدر من المهتمين.