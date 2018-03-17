بث مباشر لتفقد الرئيس السيسى عدد من المشروعات التنموية فى بورسعيد

بث مباشر لتفقد الرئيس السيسى عدد من المشروعات التنموية فى بورسعيدالسبت، 17 مارس 2018 11:25 ص
الرئيس السيسى فى بورسعيد
كتب سمير حسنى - محسن البديوى - محمد تهامى زكى
إضافة تعليق
يقدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا لتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لعدد من المشروعات التنموية فى محافظة بورسعيد.
إضافة تعليق
الرياضة المصرية اليوم.. الأهلى ضيفاً ثقيلا على مونانا الجابونى.. مؤتمر صحفى لمرتضى منصور لكشف كواليس توقيع عبد الله السعيد للزمالك.. الأبيض ينهى استعداداته لبطل أثيوبيا.. والمصرى يواجه سيمبا التنزانى
قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة