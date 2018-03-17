video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 مارس 2018 12:06 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بث مباشر لتفقد الرئيس السيسى عدد من المشروعات التنموية فى بورسعيد

السبت، 17 مارس 2018 11:25 ص
بث مباشر لتفقد الرئيس السيسى عدد من المشروعات التنموية فى بورسعيد الرئيس السيسى فى بورسعيد





كتب سمير حسنى - محسن البديوى - محمد تهامى زكى
إضافة تعليق

يقدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا لتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لعدد من المشروعات التنموية  فى محافظة بورسعيد.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بدء فعاليات تفقد الرئيس عددا من المشروعات التنموية بشرق بورسعيد

الرئيس السيسى

بورسعيد

السيسى

مشروعات تنموية

شرق بورسعيد




لا تفوتك
فيديو.. طفل مصرى يهتف للسيسي ويلوح بعلم مصر فى انتخابات الرئاسة بأستراليا

فيديو.. طفل مصرى يهتف للسيسي ويلوح بعلم مصر فى انتخابات الرئاسة بأستراليا

فيديو.. المصريون فى أستراليا يوجهون رسالة للعالم فى تصويت الانتخابات الرئاسية

فيديو.. المصريون فى أستراليا يوجهون رسالة للعالم فى تصويت الانتخابات الرئاسية

الرياضة المصرية اليوم.. الأهلى ضيفاً ثقيلا على مونانا الجابونى.. مؤتمر صحفى لمرتضى منصور لكشف كواليس توقيع عبد الله السعيد للزمالك.. الأبيض ينهى استعداداته لبطل أثيوبيا.. والمصرى يواجه سيمبا التنزانى

الرياضة المصرية اليوم.. الأهلى ضيفاً ثقيلا على مونانا الجابونى.. مؤتمر صحفى لمرتضى منصور لكشف كواليس توقيع عبد الله السعيد للزمالك.. الأبيض ينهى استعداداته لبطل أثيوبيا.. والمصرى يواجه سيمبا التنزانى

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

3 أسلحة زملكاوية لإفساد مخطط الأهلى فى خطف النجوم البيضاء

3 أسلحة زملكاوية لإفساد مخطط الأهلى فى خطف النجوم البيضاء

رفقًا بالقلوب.. إزاى تحتفل بعيد الأم من غير ما تجرح غيرك

رفقًا بالقلوب.. إزاى تحتفل بعيد الأم من غير ما تجرح غيرك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة