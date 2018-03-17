بث مباشر لتفقد الرئيس السيسى عدد من المشروعات التنموية فى بورسعيد







كتب سمير حسنى - محسن البديوى - محمد تهامى زكى

يقدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا لتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لعدد من المشروعات التنموية فى محافظة بورسعيد.