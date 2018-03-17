بالأسماء.. تكريم الأمهات المثاليات فى عيد الأم بكفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ اليوم السبت، أنه سيتم تكريم الأمهات المثاليات على مستوى محافظة كفرالشيخ، خلال الاحتفال بعيد الأم الذى تنظمه إدارة العلاقات العامة بالديوان العام، بمشاركة مديرية التضامن الاجتماعى، الأسبوع القادم.

وبلغ عدد الأمهات المثاليات بالمحافظة 10، وهن "نادية محمد أبوالحمد خليفة، الفائزة بالمركز الأول على مستوى المحافظة من مركز دسوق، تليها، نادية محمد أبوشعيشع إبراهيم، قلين، وماجدة أحمد عبدالحليم مصباح، كفر الشيخ، وسورية على عبدالغفار عليوة كفر الشيخ، وأمانى زكى حامد منصور، الحامول، وهناء فوزى محمد سويدان، فوه، وأحلام حامد حامد حشيش، فوه، وأمينة عبدالعزيز إبراهيم الزفتاوى، سيدى سالم، وسميرة محمود إبراهيم المغربى، سيدى سالم، وسهام عبدالله السيد عبدالسلام.

أضاف محافظ كفر الشيخ، أن الأم المصرية هى أيقونة متفردة فى العمل الوطنى والإنسانى، معرباً عن سعادته بتكريم الأمهات المثاليات لجهودهن فى سبيل تحقيق التميز وصناعة النماذج الناجحة فى مختلف مجالات العمل، ودورها المشرف فى نهضة المجتمع، ودعم الأمن القومى المصرى، وستحيـا على الدوام مصــر العظيمـة بـ "عظيمات مصر".

جدير بالذكر، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيكرم الأم المثالية، نادية محمد أبوالحمد خليفة، الفائزة بالمركز الأول على مستوى المحافظة، ضمن الأمهات المثاليات اللاتى يتم تكريمهن على مستوى الجمهورية خلال الأيام القليلة القادمة.