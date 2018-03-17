بائع متجول يتخلص من شقيقته بسبب سوء سلوكها فى المنيا

جثة - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار
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تخلص بائع من شقيقته بسبب سوء سلوكها وبدعوى الانتقام للشرف بإحدى قرى مركز سمالوط.
تلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف مدير أمن المنيا إخطارا من العميد الدكتور منتصر عويضة، مدير البحث الجنائى يفيد تلقية أخطارا بقيام "محمود ح ا"، 29 سنة، بائع متجول بذبح شقيقته "فاطمة"، 18 سنة، بدون عمل مقيمان بمركز سمالوط .
بالانتقال تبين قيام الجاني بطعن المجني عليها بالصدر ثم قام بذبحها وفصل رقبتها عن جسدها بسبب تغيبها عن المنزل منذ شهر.
وتبين من التحريات أن المجني عليها هربت إلى القاهرة لإقامة علاقة آثمة مع شاب تعرفت عليه من خلال الإنترنت، كما أكدت التحريات فقدان المجني عليها لعذريتها.
وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1249 إداري مركز سمالوط غرب.
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