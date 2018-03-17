انتظام قطارات الإسكندرية بعد تأخرها بسبب تجمهر الأهالى على شريط السكة الحديد







كتب رضا حبيشى

أعلنت هيئة السكة الحديد مساء اليوم السبت، انتظام حركة مسير القطارات على خط القاهرة - الإسكندرية بعد تأخيرها، بسبب تجمهر الأهالى بين منطقة حجر النواتية وبحيرة الحجر، لاسباب لا علاقة للهيئة بها.

واوضحت الهيئة فى بيان صحفى، أنه أثناء مسير قطار رقم 4338 ركاب سيدى جابر - برج العرب بين حجر النواتية وبحيرة الحجر اصطدم القطار بشخص يعبر شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور ولقى حتفه فى الحال ونتيجة ذلك تجمهر بعض الأهالى على الخطوط.

وأكدت الهيئة اعتذارها نتيجة تأخير بعض القطارات على الخط نتيجة تجمهر الأهالى.