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السبت، 17 مارس 2018 01:56 م
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انتظام الدراسة بمدرسة ابتدائية فى أسوان بعد غياب تلاميذها 6 أيام متصلة

السبت، 17 مارس 2018 01:20 م
انتظام الدراسة بمدرسة ابتدائية فى أسوان بعد غياب تلاميذها 6 أيام متصلة مدرسة





أسوان – عبد الله صلاح
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انتظمت اليوم السبت، الدراسة بمدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية بمدينة كوم أمبو محافظة أسوان، فترة مسائية، والملحقة بمدرسة أحمد عرابى الصباحية، بعد غياب جماعى لتلاميذها استمر لنحو 6 أيام متصلة بسبب تأخر انتهاء المبنى الجديد.

وعقد مسئولو التربية والتعليم بالمحافظة، اجتماعًا موسعًا أمس مع أولياء أمور التلاميذ بالمدرسة، وتعهدوا بتسليمهم المدرسة خلال العام المقبل، مقابل عودة أبنائهم للدراسة بالمدرسة وانتظام الدراسة مرة أخرى.

وقال محمد رفعت عضو مجلس الأمناء بالمدرسة، إن أولياء الأمور قرروا عودة أبنائهم مرة أخرى للدراسة عقب وعد المسئولين بتسليم المدرسة العام الدراسى المقبل، بعد أن كان مجلس أمناء المدرسة اتخذ قرارًا بالإجماع على منع تلاميذ المدرسة من الدراسة، لحين الانتهاء من إنشاءات المبنى الجديد بعد تأخره فترة كبيرة.

وأكد محمد طلعت، مدير الإدارة التعليمية بكوم أمبو، أنه تم إرسال مذكرة بغياب التلاميذ إلى مديرية التعليم والمحافظ، وتضمنت شرح أبعاد المشكلة، موضحًا أن تلك المدرسة تم طرحها ضمن 10 مدارس وبالفعل تم استلام جميع المدرس منذ 4 أشهر ما عدا تلك المدرسة.


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