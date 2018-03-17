انتشار لافتات لبشار الأسد وفلاديمير بوتين فى شوارع حلب السورية (صور)السبت، 17 مارس 2018 01:39 م
لافتات بشار الأسد وبوتين
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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علق أهالى سوريا صور الرئيس السورى بشار الأسد ونظيره الروسى فلاديمير بوتين فى محل للمجوهرات بمدينة حلب السورية.
وانتشرت صور الزعيمين السورى والروسى على لافتات شوارع المدينة.
وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 200 ألف لاجئ سورى عادوا خلال الفترة الماضية إلى حلب بمساعدة "مركز المصالحة الروسى".
وذكرت الدفاع الروسية، فى بيان لها بثته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أنه تم تأمين أكثر من 1000 عائلة سورية للوصول إلى حلب والعودة إلى ديارهم فى منطقة "خفض التصعيد" إدلب".
شوارع مدينة حلب السورية
جانب من اللافتات فى شوارع حلب السورية
صور الأسد وبوتين تزين شوارع حلب
صور بوتين وبشار الأسد فى محل ذهب
تعليق اللافتات فى شوارع حلب
صور بوتين وبشار الأسد داخل إحدى محلات الذهب بحلب السورية
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