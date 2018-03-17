video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 مارس 2018 02:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

انتخاب "وانج تشى شان" نائبا للرئيس الصينى

السبت، 17 مارس 2018 01:59 م
انتخاب "وانج تشى شان" نائبا للرئيس الصينى الرئيس الصينى شى جين بينج





بكين (أ ش أ)
إضافة تعليق

انتخب المجلس الوطنى الثالث عشر لنواب الشعب الصينى، اليوم السبت، وانج تشى شان نائبًا لرئيس جمهورية الصين الشعبية، خلال أعمال الدورة السنوية لأعلى هيئة تشريعية فى البلاد.

وذكرت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، أنه تم انتخاب وانج، فى الاجتماع الكامل الخامس للدورة الأولى للمجلس الوطنى الثالث عشر لنواب الشعب الصينى، من قبل ما يقرب من ثلاثة آلاف مشرع، مشيرة إلى أنه أقسم يمين الولاء الدستورية عند توليه مهام منصبه .

وكان وانج عضوا فى اللجنة الدائمة للمكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى وأمين اللجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعى الصينى فى الفترة من 2012 إلى 2017.

وأدى الرئيس الصينى شى جين بينج اليمين الدستورية فى قاعة الشعب الكبرى فى بكين، صباح اليوم، ‏وذلك بعد انتخابه رئيسا لجمهورية الصين الشعبية، وتعد هذه المرة الأولى التى يؤدى فيها رئيس صينى اليمين الدستورية عند توليه مهام ‏منصبه.

من جهته هنأ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، نظيره الصينى شى جين بينج، بإعادة انتخابه رئيسا للصين لفترة رئاسية ثانية، اليوم السبت، وفقا لما أعلنه المكتب الإعلامى الخاص بالقصر الرئاسى الروسى (الكرملين).

وقال الرئيس الروسى، فى رسالته وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية،" إن اختيار المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى يثبت مرة أخرى مكانتكم العالية ويمثل اعترافًا بإسهاماتكم لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة بالصين وصيانة المصالح القومية للبلاد على المسرح العالمى".

وأضاف أنه سيكون سعيدا للغاية حال عقد اجتماعات جديدة مع الرئيس الصيني، معربا عن ثقته فى تعزيز وتوطيد الشراكة الاستراتيجية الشاملة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لأول مرة.. الرئيس الصينى شى جين بينج يؤدى اليمين الدستورية ‏

الصين

الرئيس الصينى

نائب الرئيس الصينى

وانج تشى شان

اخبار العالم




لا تفوتك
صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

فيديو.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن المشاريع التنموية بـ"بورسعيد"

فيديو.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن المشاريع التنموية بـ"بورسعيد"

"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء

"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

فيديو.. طفل مصرى يهتف للسيسي ويلوح بعلم مصر فى انتخابات الرئاسة بأستراليا

فيديو.. طفل مصرى يهتف للسيسي ويلوح بعلم مصر فى انتخابات الرئاسة بأستراليا

3 أسلحة زملكاوية لإفساد مخطط الأهلى فى خطف النجوم البيضاء

3 أسلحة زملكاوية لإفساد مخطط الأهلى فى خطف النجوم البيضاء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة