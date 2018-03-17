انتخاب "وانج تشى شان" نائبا للرئيس الصينى







بكين (أ ش أ)

انتخب المجلس الوطنى الثالث عشر لنواب الشعب الصينى، اليوم السبت، وانج تشى شان نائبًا لرئيس جمهورية الصين الشعبية، خلال أعمال الدورة السنوية لأعلى هيئة تشريعية فى البلاد.

وذكرت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، أنه تم انتخاب وانج، فى الاجتماع الكامل الخامس للدورة الأولى للمجلس الوطنى الثالث عشر لنواب الشعب الصينى، من قبل ما يقرب من ثلاثة آلاف مشرع، مشيرة إلى أنه أقسم يمين الولاء الدستورية عند توليه مهام منصبه .

وكان وانج عضوا فى اللجنة الدائمة للمكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى وأمين اللجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعى الصينى فى الفترة من 2012 إلى 2017.

وأدى الرئيس الصينى شى جين بينج اليمين الدستورية فى قاعة الشعب الكبرى فى بكين، صباح اليوم، ‏وذلك بعد انتخابه رئيسا لجمهورية الصين الشعبية، وتعد هذه المرة الأولى التى يؤدى فيها رئيس صينى اليمين الدستورية عند توليه مهام ‏منصبه.

من جهته هنأ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، نظيره الصينى شى جين بينج، بإعادة انتخابه رئيسا للصين لفترة رئاسية ثانية، اليوم السبت، وفقا لما أعلنه المكتب الإعلامى الخاص بالقصر الرئاسى الروسى (الكرملين).

وقال الرئيس الروسى، فى رسالته وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية،" إن اختيار المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى يثبت مرة أخرى مكانتكم العالية ويمثل اعترافًا بإسهاماتكم لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة بالصين وصيانة المصالح القومية للبلاد على المسرح العالمى".

وأضاف أنه سيكون سعيدا للغاية حال عقد اجتماعات جديدة مع الرئيس الصيني، معربا عن ثقته فى تعزيز وتوطيد الشراكة الاستراتيجية الشاملة.