اليوم.. مطار الغردقة الدولى يستقبل طائرة كأس العالم

اليوم.. مطار الغردقة الدولى يستقبل طائرة كأس العالمالسبت، 17 مارس 2018 12:00 ص
طائره كأس العالم
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق
يستقبل مطار الغردقة الدولى، ظهر اليوم الجمعة، الطائرة التى تقل كأس العالم، فى أطار الجوله الترويجية على دول العالم المشاركة فى كأس العالم بروسيا .
من جانبه قال مصدر أمنى، أن الوفد المرافق لكأس العالم سوف يتجه عقب وصوله المطار إلى منتجع الجونة، ثم المبيت فى إحدى الفنادق هناك وشط تشديدات أمنية مكثفة .
وأضاف المصدر، أن من المقرر أن تغادر الطائرة التى تقل كأس العالم من مطار الغردقة الدولى إلى إيطاليا فى تمام الرابعة عصرا غدا السبت .
وكانت وصلت صباح اليوم، الخميس، طائرة كأس العالم إلى مطار القاهرة فى إطار الحملة الترويجية للكأس، والتى تشمل 91 مدينة و51 دولة فى ست قارات برعاية الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".
إضافة تعليق
4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع
اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة