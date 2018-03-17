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السبت، 17 مارس 2018 12:01 ص
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اليوم.. مطار الغردقة الدولى يستقبل طائرة كأس العالم

السبت، 17 مارس 2018 12:00 ص
اليوم.. مطار الغردقة الدولى يستقبل طائرة كأس العالم طائره كأس العالم





البحر الأحمر - عماد عرفة
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يستقبل مطار الغردقة الدولى، ظهر اليوم الجمعة، الطائرة التى تقل كأس العالم، فى أطار الجوله الترويجية على دول العالم المشاركة فى كأس العالم بروسيا .

 

من جانبه قال مصدر أمنى، أن الوفد المرافق لكأس العالم سوف يتجه عقب وصوله المطار إلى منتجع الجونة، ثم المبيت فى إحدى الفنادق هناك وشط تشديدات أمنية مكثفة .

 

وأضاف المصدر، أن من المقرر أن تغادر الطائرة التى تقل كأس العالم من مطار الغردقة الدولى إلى إيطاليا فى تمام الرابعة عصرا غدا السبت .

 

وكانت وصلت  صباح اليوم، الخميس، طائرة كأس العالم إلى مطار القاهرة فى إطار الحملة الترويجية للكأس، والتى تشمل  91 مدينة و51 دولة فى ست قارات برعاية الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".


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