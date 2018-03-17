اليوم.. مؤتمر حاشد لدعم الرئيس السيسى بالسنطة بحضور نواب البرلمان







الغربية – مصطفى عادل

ينظم المحاسب محمد بدراوى عوض وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب نائب دائرة السنطة بمحافظة الغربية، اليوم السبت مؤتمرا حاشدا بمقر نادى السنطة الرياضى لدعم الرئيس السيسى.

وذلك بحضور الدكتور عبد الهادى القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب وعدد من نواب البرلمان بدوائر المحافظة، واللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة.

وقال النائب محمد بدراوى عوض فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المؤتمر يأتى فى إطار الحرص على حث وتشجيع المواطنين للنزول فى الانتخابات الرئاسية أيام 26، 27، 28 مارس الجارى، لاختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة ثانية لاستكمال مسيرة الإنجازات التى حققها على أرض مصر خلال فترة رئاسته الأولى.

وأكد "عوض" على ضرورة اتحاد المصريين والنزول إلى لجان الانتخابات لكى نثبت للعالم أن المصريين يختارون رئيسهم بإرادتهم.