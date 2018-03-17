اليوم.. عروض فنية بميادين الأقصر وأمسية شعرية وحفل لدار الأوبرا بساحة الكرنك







الاقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، لـ"اليوم الثالث"، فعاليات ختام مهرجان "الأقصر عاصمة الثقافة العربية" لعام 2017/ 2018، حيث ستنطلق مساء اليوم السبت، الفعاليات بعروض فنية لفرق الفنون الشعبية بشوارع وميادين المحافظة، بمشاركة فرقة التذوق للفنون الشعبية، الأقصر للفنون الشعبية، الإسماعيلية للفنون الشعبية، قنا للفنون الشعبية، سوهاج للفنون الشعبية، الأقصر للآلات الشعبية، أسوان للفنون الشعبية، الوادى الجديد للفنون الشعبية.

ومن المقرر إقامة أمسية شعرية بعنوان "فى حب مصر والمغرب" بمشاركة نخبة من الشعراء من مصر والمغرب، وهم الشعراء نبيل منصر، عزيز ازغاى، نسيمة الراوى، أحمد عبد المعطى حجازى بفندق اشتى (الشيراتون سابقا) .

وستختتم فعاليات اليوم بحفل الموسيقى العربية بساحة معبد الكرنك بمشاركة نجوم الغناء بدار الاوبرا المصرية، وهم "ريهام عبد الحكيم ، ياسر سليمان، وليد حيدر، احمد عفت ، مى محسن" بقيادة المايسترو محمد إسماعيل الموجى وستختتم الحفل المطربة المغربية سميرة القادرى وفرقتها.