اليوم.. جنايات الإسماعيلية تستكمل محاكمة أمينى شرطة ومحامية بتهمة التزوير







الإسماعيلية - صبرى غانم

تستكمل اليوم السبت محكمة جنايات الإسماعيلية "الدائرة الثالثة" برئاسة المستشار عدلى عباس الخولى وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزى ومحمد رأفت حماد، وبأمانة سر محمد عبدالهادى، محاكمة أمينى شرطة ووالد أحدهما ومحامية بتهمة التزوير .

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يوليو الماضى من العام الماضى عندما اتفقت إحدى المحاميات مع أمينى الشرطة محمد سليمان وعماد السيد بمركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية على أن يحضرا شخص يشبه المتهم الهارب محمد ضويحى أمام النيابة بنفس بطاقة المتهم لإعادة إجراءات محاكمته فى أربعة جنايات قتل محكوم فيها بالمؤبد.

وبالفعل أحضر الأمناء والد أمين الشرطة الأول ويدعى سليمان أمام النيابة بطريقة التزوير، مدعيا أنه المتهم محمد الضويحي، لكن النيابة اكتشفت الأمر وأصدرت قرارا بحبس الأمناء ووالد أمين شرطة وتحويلهم إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير وضبط وإحضار المحامية الهاربة.