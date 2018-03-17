اليوم بسوهاج.. ممثلو "الجمعيات" بـ5 محافظات يشاركون اختبارات مشرفى الحج







سوهاج محمود مقبول

تستقبل محافظة سوهاج اليوم ممثلين عن الجمعيات الأهلية من محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر، وذلك للمشاركة فى اختبارات مشرفى حج الجمعيات الأهلية لعام 1439/ 2018، والتى تقيمها مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج.

ومن جانبه أوضح محمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أنه سيتم عقد الاختبارات بمركز إعداد القادة بمدينة ناصر اليوم السبت بداية من الساعة 9 صباحا للتسجيل والساعة 11 صباحا للاختبار التحريرى والساعة 12 ظهرا إلى نهاية اليوم لإجراء المقابلات الشخصية لتحديد مشرفى المحافظات.