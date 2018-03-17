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السبت، 17 مارس 2018 04:40 ص
خالد صلاح
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اليوم بسوهاج.. ممثلو "الجمعيات" بـ5 محافظات يشاركون اختبارات مشرفى الحج

السبت، 17 مارس 2018 04:00 ص
اليوم بسوهاج.. ممثلو "الجمعيات" بـ5 محافظات يشاركون اختبارات مشرفى الحج قرعه الحج - صورة أرشيفية





سوهاج محمود مقبول
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تستقبل محافظة سوهاج اليوم ممثلين عن الجمعيات الأهلية من محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر، وذلك للمشاركة فى اختبارات مشرفى حج الجمعيات الأهلية لعام 1439/ 2018، والتى تقيمها مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج.
 
ومن جانبه أوضح محمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أنه سيتم عقد الاختبارات بمركز إعداد القادة بمدينة ناصر اليوم السبت بداية من الساعة 9 صباحا للتسجيل والساعة 11 صباحا للاختبار التحريرى والساعة 12 ظهرا إلى نهاية اليوم لإجراء المقابلات الشخصية لتحديد مشرفى المحافظات.

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