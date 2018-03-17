"اليوم السابع" ينشر أسماء الفائزين بقرعة الحج بمحافظة الدقهلية

"اليوم السابع" ينشر أسماء الفائزين بقرعة الحج بمحافظة الدقهليةالسبت، 17 مارس 2018 07:54 م
الدكتور احمد الشعراوي محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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أجرت مديرية الأمن بالدقهلية اليوم قرعة لإعلان الفائزين بحج الداخلية، وحضر مراسمها الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، والشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، وعددًا من قيادات الداخلية بالدقهلية
وتقدم لقرعة الحج 9930 مواطنا، وتم إعلان النتيجة بفوز 1530 حاجا، بالإضافة إلى 170 حاجا من كبار السن، بإجمالى 1700 تأشيرة.
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