"اليوم السابع" ينشر أسماء الفائزين بقرعة الحج بمحافظة الدقهلية







الدقهلية شريف الديب

أجرت مديرية الأمن بالدقهلية اليوم قرعة لإعلان الفائزين بحج الداخلية، وحضر مراسمها الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، والشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، وعددًا من قيادات الداخلية بالدقهلية