video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 مارس 2018 08:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"اليوم السابع" ينشر أسماء الفائزين بقرعة الحج بمحافظة الدقهلية

السبت، 17 مارس 2018 07:54 م
"اليوم السابع" ينشر أسماء الفائزين بقرعة الحج بمحافظة الدقهلية الدكتور احمد الشعراوي محافظ الدقهلية





الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

أجرت مديرية الأمن بالدقهلية اليوم قرعة لإعلان الفائزين بحج الداخلية، وحضر مراسمها الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، والشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، وعددًا من قيادات الداخلية بالدقهلية

 

وتقدم لقرعة الحج 9930 مواطنا، وتم إعلان النتيجة بفوز 1530 حاجا، بالإضافة إلى 170 حاجا من كبار السن، بإجمالى 1700 تأشيرة.

 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر أسماء الفائزين والاحتياطيين بقرعة الحج بمحافظة سوهاج

صور.. 110 مواطنين يفوزون فى قرعة الحج بمطروح

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

قرعة الحج بالدقهلية

اسماء الفائزين بالقرعة




لا تفوتك
صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

فيديو.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن المشاريع التنموية بـ"بورسعيد" (صور)

فيديو.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن المشاريع التنموية بـ"بورسعيد" (صور)

"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء

"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

جنح الاستئناف تقضى ببراءة بطلة ومنتج ومخرج كليب "بص أمك"

جنح الاستئناف تقضى ببراءة بطلة ومنتج ومخرج كليب "بص أمك"

شاهد.. صور توقيع عبد الله السعيد للزمالك

شاهد.. صور توقيع عبد الله السعيد للزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة